بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل لقاحات إضافية لكورونا خلال الأشهر المقبلة

قال وكیل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائیة الدكتور عبدالله عسیري، إن لقاح كورونا المستجد سوف يعطى على حسب جدول التوريد نظرًا للتنافس العالمي الكبير عليه.

وأضاف عسیري في مداخلة مع فضائية «الإخبارية»، اليوم الأربعاء، «صحيح هناك لقاح واحد مسجل لكن نتوقع تسجيل لقاحات إضافية لكورونا خلال الأشهر المقبلة».

وأوضح أن الهدف الأسمى للوزارة هو تغطية أكبر عدد ممكن بحيث يكون في نهاية 2021 نكون وصلنا لمناعة كافية نستطيع بعدها إعلان توقف انتشار الفيروس وبالتالي السيطرة على الجائحة.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أعلن اليوم وصول أول شحنة من جرعة لقاح كورونا إلى المملكة، مؤكدًا أنه سيتوافر مجانًا للجميع.

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