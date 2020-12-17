«الصحة» توضح أسباب اقتصار توزيع أولى مراحل لقاح كورونا على المناطق الرئيسية

كشفت وزارة الصحة، عن أن لقاح كورونا، سيتم توزيعه خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنها أكدت أنه سيقتصر خلال المرحلة الأولى على المناطق الرئيسية في المملكة.

وحول أسباب تركيز اللقاح على المناطق الرئيسية، قال وكیل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائیة الدكتور عبدالله عسیري، إن اللقاح الذي بدأ في الوصول يحتاج إلى سلسلة تدريج عميقة، فبالتالي يحتاج إلى أن يكون في مراكز محددة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه عندما تبدأ باقي اللقاحات والتي لا تستدعي إلى مثل هذه الشروط في الوصول إلى المملكة، سيتم توزيعها بشكل أوسع على جميع المراكز الصحية سواء في وزارة الصحة أو خارجها.

وأشار إلى أن المملكة من اوائل 3 دول عالميا التي تبدأ التطعيم الفعلي بهذا اللقاح، وسيكون الهدف الأسمى تغطية أكبر عدد ممكن من المقيمين والمواطنين مع التركيز على الفئات المعرضة للمرض الشديد وبعض المهن الحرجة.