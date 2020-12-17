شكرا لقرائتكم خبر عن أولى مراحل لقاح كورونا.. التركيز على المناطق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الصحة، عن وصول أول دفعة من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا الجديد صباح أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن التركيز في المرحلة الأولى على المناطق الرئيسية.

وبين وزير الصحة د. توفيق الربيعة، أن وصول اللقاح سيكون بداية لانفراج أزمة كورونا، لافتا إلى أن التسجيل للحصول على اللقاح بدأ من يوم أمس الأول، الثلاثاء، على أن تتم جدولة توزيع اللقاحات وفقا للفئات ذات الأولوية لأخذه.

تطعيم الجميع

وأوضح الوزير أن اللقاح مجاني للجميع بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة، لافتا إلى أن انخفاض الإصابات اليومية جاء نتيجة لتطبيق الاحترازات والالتزام بالتعليمات، وكذلك توافر الاختبارات وكثرة المراكز التي توفر الفحوص من المركبة، والتي أسهمت في معرفة أي حالات مصابة، والمملكة لديها خبرة طويلة في التعامل مع الأمراض المعدية من خلال الحج.

وأكد أن الاستعدادات والتجهيزات المبكرة التي نفذتها الوزارة بدعم القيادة ساهمت في السيطرة على الجائحة، مشيدا بالتزام المواطنين والمقيمين والشركات في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن ذلك ساهم في تراجع الإصابات بالفيروس.

تناغم وتنسيق

وأشار إلى أن هناك تناغما بين الجهات المعنية في وقت الأزمة وسرعة الاستجابة بين الجهات مما نتج عنه استقطاب كل ما يحتاج إليه القطاع الصحي من مستلزمات والنتيجة ما نشاهده اليوم.

سلسة تبريد

من جهته، بين وكيل وزارة الصحة الوقائية د. عبدالله عسيري، أن التركيز في المرحلة الأولى سيكون على المناطق الرئيسية فقط، مشيرا إلى أن اللقاح يحتاج إلى سلسلة تبريد عميقة، وهو ما يتوافر حاليا في الأماكن الرئيسية فقط، على أن يتم التوسعة في توزيع اللقاح مستقبلا.

وأكد أن بدء التطعيم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للفئات الأكثر احتياجا، وفقا لما تتضمنه المرحلة الأولى.

جدول التوريد

وتوقع تسجيل لقاحات إضافية خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن إعطاء اللقاح بناء على جدول التوريد، نظرا للطلب المتزايد عالميا على اللقاح. وقال إن المملكة من أوائل الدول التي تبدأ التطعيم الفعلي للقاح. وتوقع الوصول إلى المناعة الكافية للقضاء على الجائحة، في نهاية 2021.

الإصابات الجديدة

إلى ذلك سجلت وزارة الصحة، أمس، 180 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 360.335 حالة، من بينها 3063 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 463 حالة حرجة، كما تم تسجيل 199 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 351.192 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6080 حالة، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى 46.619 فحصاً مخبرياً جديداً.

سرعة التسجيل

ونصحت الوزارة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

أعراض الفيروس

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.