شكرا لقرائتكم خبر عن «حياكة السدو» ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي والان نبدء بالتفاصيل

نجحت المملكة العربية السعودية في تسجيل عنصر «حياكة السدو» ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة «اليونسكو» كملف مشترك مع دولة الكويت الشقيقة.وعد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قيادة المملكة لعملية تسجيل فن «الحياكة التقليدية للسدو» ضمن قائمة اليونيسكو، بمثابة تتويج لجهود المنظومة الثقافية وبقية الجهات المعنية بتوثيق التراث وتسجيله في المنظمات الدولية.

وأكد سموه أهمية تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي في القائمة، لما تمثله هذه العناصر من قيمة تراثية تعكس العمق الحضاري للجزيرة العربية.

وثمن الدعم الكبير الذي يجده قطاع التراث والثقافة من لدن القيادة الرشيدة حيث قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- كل الدعم والتوجيه للمحافظة على معالم التراث المادي وغير المادي في المملكة، مما مكّن من تعزيز حضور العناصر التراثية الوطنية في قائمة اليونسكو ذات القيمة العالمية الكبيرة.

وقال سموه: «إن القطاعات الثقافية دائماً تحظى بتوجيه واهتمام ودعم سمو ولي العهد، حيث يقف سموه خلف كل الإنجازات الثقافية التي تحققت منذ إنشاء الوزارة».

وأضاف «فن السدو من العناصر الثقافية الأصيلة في بلادنا، وما اختياره شعاراً لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة إلا دليل على أهميته التراثية».

وأكد سموه تواصل جهود تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي، موضحاً أنها ستشمل إضافة عناصر أخرى في الأعوام المقبلة، من أجل تعزيز الحضور الدولي للثقافة السعودية بعناصرها المتنوعة، وللمساهمة في تسليط الضوء محلياً ودولياً على ثراء التراث الوطني وضرورة المحافظة عليه وتنميته وتطويره.

يعد فن السدو من عناصر التراث الثقافي غير المادي في المملكة، وتجسد تصاميمه الأصيلة الهوية الثقافية السعودية، وكان شعاراً مميزاً لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة مؤخراً، وتبذل وزارة الثقافة جهوداً متواصلة لتوثيق التراث الوطني وتسجيله دولياً، بهدف تعزيز الحضور العالمي للعناصر الثقافية السعودية، وتسليط الضوء على أهمية هذه العناصر وضرورة حفظها وتطويرها.وتمتلك المملكة تراثاً ثقافياً غنياً وثرياً ومتنوعاً بتنوع مناطقها وثقافاتها، وتم تسجيل بعضه في قائمة اليونسكو خلال السنوات الماضية وهي: النخلة، وفن القط العسيري، ورقصة المزمار، والبيزرة، والقهوة العربية، والمجلس، والعرضة النجدية.