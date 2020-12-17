دليل للتطوع في الأزمات والكوارث بالمدينة المنورة

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رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، لقاء اليوم العالمي للتطوع لإثبات جهود المتطوعين في جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، الذي نظمته جمعية التطوع الخيرية «فزعة»، بحضور مدير إدارة التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك. وأثنى سموه خلال حفل نظمته الجمعية، على جهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في جميع الأعمال والبرامج التطوعية بالمدينة المنورة، التي أسهمت في التخفيف من آثار الجائحة، ودعم جهود مختلف القطاعات ذات العلاقة من حيث التنسيق والمشاركة، منوهًا سموه بالإنجازات التي نجحت في تحقيقها الجمعية الخيرية «فزعة» على مستوى الأعمال التطوعية بالمنطقة، والتي تمثل أبرزها في تحقيق المركز الثاني على مستوى المملكة في توفير الفرص التطوعية. كما شهد سموه توقيع الجمعية أربع اتفاقيات تعاون مجتمعي مُشترك مع جهات حكومية وأهليّة، تُعنى بتعزيز المساهمة في المسؤولية الاجتماعية من خلال القطاع التطوعي، والقيام بأعمال ذات أثر صحي يلبّي الاحتياجات الفعلية للمجتمع، بالإضافة لتدشين سموه دليل التطوع في الأزمات والكوارث ضمن سلسلة المنتجات المعرفية للجمعية. وخلال المناسبة، شاهد الأمير سعود بن خالد الفيصل والحضور عرضًا مرئيًا عن أبرز أهداف الجمعية وإنجازاتها في خدمة أهالي المدينة المنورة، وفيلمًا وثائقيًا عن منظومة العمل في الجمعية. من جهته، قدّم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية نادر العذيبي، خلال الحفل عرضًا تفصيليًا لأبرز أعمال وأدوار «فزعة» المجتمعية.

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