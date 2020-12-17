شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف مستفيد من «تطمن» و«تأكد» بجازان والان نبدء بالتفاصيل
وبينت «صحة جيزان» أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن بلغ 51586 مستفيدا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز «تأكد» 102675 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.
وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، دون حجز موعد، أما مراكز «تأكد» فقد خصصت للذين لا يعانون أعراضا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».
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