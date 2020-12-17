شكرا لقرائتكم خبر عن جرعتان بفاصل 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وز اة الصحة أن تناول جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد، يحمي الأشخاص، من العدوى. وبينت الوزارة طريقة أخذ اللقاح وذلك عن طريق حقنتين بالعضلات، بفاصل 3 أسابيع بين كل منهما. ودعت الوزارة المقيمين والمواطنين، إلى سرعة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا، مجددة التأكيد على أمانه وفعاليته. وكان وزير الصحة د. توفيق الربيعة، قد أعلن خلال ملتقى ميزانية 2021، وصول أو دفعة من لقاح كورونا، صباح أمس الأربعاء، راجيا أن تكون بداية لانفراج الأزمة، وأكد توفيره للجميع في أقرب فرصة.

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