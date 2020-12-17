شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف زيارة منزلية للمرضى في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت صحة الباحة 22641 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال العام الجاري 2020م، استفاد منها 1330 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة الباحة أنه تم تنفيذ 2003 رحلات توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال الفترة ذاتها، وذلك عبر 14 فرقة طبية تضم 81 كادرًا.

يُشار إلى أن وزارة الصحة تُقدّم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدرّبة ومؤهّلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.