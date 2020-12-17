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2020-12-17 العثور على سلاسل ذهبية وحقائب نسائية بمنزل 3 وافدين مخالفين بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض تمكنت الفرق الأمنية بدوريات الأمن من ضبط 3 أشخاص يسيرون على الأقدام بحي طويق غرب مدينة الرياض، لاذ أحدهم بالفرار فتم ضبطهم. وتم متابعة الهارب والقبض عليه، وتبين أنهم ثلاثة وافدين من الجنسية اليمنية مخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود، وعثر بمسكنهم على عدد 6 حقائق نسائية وعدد 15 جهاز جوال و4 ساعات يدوية وعدد 4 سلاسل ذهبية وعدد 60 مكيفًا وزجاجة خمر مستورد وطلقة حية. وتم إيقاف المقبوض عليهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ومعرفة مدى علاقتهم بالحوادث المشابهة.



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