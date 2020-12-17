افتتاح مركز رجال الأعمال وإطلاق مبادرات التطوع البلدي بمحايل

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

قام أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي” بزيارة مفاجئة لبلدية محايل عسير، ضمن جولاته التفقدية لبلديات المنطقة.

وأوضح “الحميدي” أن تم خلال الزيارة القيام بعدد من الجوالات الرقابية، بمرافقة رئيس البلدية الأستاذ” سعيد بن علي حافظ”، على المطاعم والمحلات والأسواق وغيرها من المنشآت، حيث تم من خلالها إغلاق 3 مطاعم، إضافة لتسجيل عدد من الملاحظات الفنية، وكذلك القيام بجولة تفقدية على الحدائق وإنارة الشوارع.

وأضاف “الحميدي” أنه تم الإطلاع كذلك على جهود البلدية في الميز النسبية لبلدية محايل وفق خطة المشهد الحضري ورؤية هيئة تطوير عسير، فضلًا عن متابعة عمل محاور التنمية للبلدية من طرق ومخططات وتنمية استثمار البلدية حسب خطة المشهد الحضري.

كما بيّن أنه تم خلال الزيارة افتتاح مركز رجال الأعمال وإطلاق مبادرات التطوع البلدي بالمحافظة، والتي تهدف إلى إزالة المخلفات الصلبة- التشوهات البصرية- التشجير.



