شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد يستنكر التخويف من لقاح كورونا: "سأخذه وسأصوّر ذلك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم الخميس، من رعب البعض من لقاح فيروس كورونا والشائعات المتناقلة بخصوصه.

وقال ابن مساعد: " هناك من هو متخوف من أخذ اللقاح الخاص بكوفيد 19 وهذا أمر أتفهمه، ولكن أن يتحول الأمر من تخوف إلى تخويف ونشر شائعات وأخبار ملفقة حوله فهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول".

وأضاف: " اللقاح اختياري وليس إجباري، وبالنسبة لي سآخذ اللقاح حال توفره إن شاء الله وسأصوّر ذلك فيديو ".