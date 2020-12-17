شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يوضح أشد أعراض القلق والتوتر وأكثرها تخويفًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أشار الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إلى أشد أعراض القلقي والتوتر في الإنسان وأكثرها تخويفًا.

وأضاف " النمر ":" أشد أعراض القلق والتوتر في الإنسان وأكثرها تخويفًا تلك التي تظهر على القلب مثل اضطراب نبضات القلب والنغزات، لافتًا إلى أن أغلب أعراض مرضى القلب العضوية تدور حول " الخفقان ".

وتابع " النمر ":" النغزات ، وفي الرئتين " ضيق التنفس والتنهدات "، أما بالنسبة للدماغ فتتمثل في " الصداع والتنميل " وفي الجهاز الهضمي تظهر في صورة " القولون العصبي والآم المعدة غير المصحوبة بتقرحات ".