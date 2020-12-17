السعودية اليوم / رئيس الوزراء اليمني يشيد بحرص المملكة على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض



الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

أشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك بحرص المملكة العربية

وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، إلى أن الحكومة الجديدة التي ستمارس أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تتطلع إلى دعم المملكة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخططها وبرامجها.

وفي الشأن الاقتصادي، قال رئيس الوزراء اليمني، إن ما حدث من اضطراب في أسعار صرف العملة المحلية مؤخرا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد عبد الملك أن الحكومة الجديدة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.. موضحا أن برنامج الحكومة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والاخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار، المسؤول اليمني، إلى أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الابعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن امام تحدي حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".

كما أشار إلى الحملات الممنهجة والمضللة التي تستهدف البنك المركزي لبلاده ومقره عدن من قبل بعض الأطراف.. وقال إن تلك الحملات لن تخدم احد وعلى الجميع ان يدرك ان امتداد الصراع الى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.

// انتهى //

03:35ت م

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الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك بحرص المملكة العربية السعودية على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الحكومة الجديدة.وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، إلى أن الحكومة الجديدة التي ستمارس أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تتطلع إلى دعم المملكة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخططها وبرامجها.وفي الشأن الاقتصادي، قال رئيس الوزراء اليمني، إن ما حدث من اضطراب في أسعار صرف العملة المحلية مؤخرا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأكد عبد الملك أن الحكومة الجديدة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.. موضحا أن برنامج الحكومة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والاخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.وأشار، المسؤول اليمني، إلى أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.وقال رئيس الوزراء اليمني، إن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الابعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن امام تحدي حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".كما أشار إلى الحملات الممنهجة والمضللة التي تستهدف البنك المركزي لبلاده ومقره عدن من قبل بعض الأطراف.. وقال إن تلك الحملات لن تخدم احد وعلى الجميع ان يدرك ان امتداد الصراع الى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.// انتهى //03:35ت م0250

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