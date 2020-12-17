السعودية اليوم / الرئيس التشادي يلتقي حاكم محافظة بورنو النيجيرية



انجامينا 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

التقى الرئيس التشادي، المشير إدريس ديبي اتنو، حاكم محافظة بورنو النيجيرية، بابا غانا عمرو زلم، الذي يزور تشاد حاليًا.

وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أن اللقاء تناول مختلف مواضيع التعاون بين تشاد ونيجيريا.

وتطرق بابا غانا وفق الموقع خلال اللقاء إلى المساعدات والدعم والرعاية الصحية التي تقدمها الحكومة التشادية للاجئين النيجيريين الفارين من هجمات بوكو حرام، منوها بالدور الفعال الذي قامت به القوات التشادية والتي وقفت مع الجيش النيجيري في الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

من جانبه قال إدريس ديبي إتنو يجب ضرورة التعاون والتلاحم من أجل القضاء علي ظاهرة الإرهاب والذي بدأ يهدد المنطقة والعالم بأسره، داعيًا إلي إعداد إستراتيجية موحدة بين تشاد ونيجيريا لسد الطريق أمام الإرهابيين الجماعات المتطرفة بوكو حرام.

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