طيران التحالف يشن غارات جوية مكثفة على مواقع الحوثيون في مأرب

الخميس 17 ديسمبر 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للحوثيين في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وأكدت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت اكثر من 10 غارات على مديريات مدغل ورحبة وماهلية وصرواح.

وبحسب المصادر فإن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة في الجماعة، بالإضافة إلى تدمير عددا من الآليات العسكرية لجماعة الحوثي.