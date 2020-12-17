شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس (الأربعاء)، برقية تهنئة لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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