شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: راقبنا 218 سلعة حساسة خلال أزمة كورونا لضمان انسيابيتها والان مع التفاصيل
وقال القصبي: «رؤية 2030 استطاعت أن تجعل المملكة على كامل الاستعداد لمواجهة جائحة كورونا، وإنه تم رصد ومراقبة 218 سلعة أساسية، لمراقبتها والعمل على انسيابتها ومراقبة أسعارها».
إلى ذلك، نوه القصبي وفقاً لـ«العربية» إلى حس المسؤولية التي أبداها الجميع خلال الأزمة من مواطنين إلى القطاع الخاص والشركات، حيث رفع الجميع شعار «كلنا مسؤول»، حيث عمد التجار إلى مواكبة التحول في النمط التجاري فحولوا خدماتهم إلى التجارة الإلكترونية، فضلاً عن التشاركية مع الجهات الحكومية في ضمان توفير السلع.
وأفاد بأن الجائحة قد ولدت منها الفرص، حيث خلال فترة 9 أشهر فقط تم تأسيس نحو 36 ألف متجر إلكتروني، وتابع: «الدولة دعمت الاستثمار المحلي سواء الصناعات الغذائية المحلية أو الأمن الغذائي المحلي».
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