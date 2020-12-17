شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح استثنائية للسعودية من «الاستثمارات»25 مليار ريال والان مع التفاصيل
وأوضح الجدعان أن تلقي أرباح من صندوق الاستثمارات العامة قرار استثنائي، مبينا أن المملكة لا تخطط للمطالبة بتوزيعات أرباح أخرى في المستقبل.
وأشار إلى أن تحويل 150 مليار ريال هذا العام من البنك المركزي السعودي «ساما» إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم استثماراته كان «تحويلا استثنائيا جدا في عام استثنائي جدا»، مبينا أنه لا توجد خطط حاليا لإجراء المزيد من هذه التحويلات.
وبين أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر المبالغ وحقق أرباحا تجاوزت 19% خلال فترة تراوح بين 7 إلى 8 أشهر.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.
ويهدف صندوق الاستثمارات إلى ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي الأعوام القادمة، لتمكين بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
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