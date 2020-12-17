شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزارة الإسكان تزف بشرى سارة بشأن تملك الوحدات السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم، بأن الوزارة تمكنت من خدمة مليون أسرة عبر برنامج “سكني” منذ بداية عام 2017 حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضح السويلم أن المواطن يستطيع حاليا تملك وحدة سكنية بمبلغ 250 ألف ريال فقط.

وأشار إلى أن الوزارة توفر عروضا عديدة للمواطنين منها إمكانية البناء الذاتي عند تملكه أو حصوله على قطعة أرض من الوزارة.

ولفت السويلم إلى أن الوزارة سهلت الاستفادة من خدماتها إلكترونيا، لإنهاء إجراءات الحصول على المسكن من حجز المشاريع والمخططات واختيارها.