«الصحة» تحدد أعراض الإصابة بالحمى الشوكية وطرق الوقاية منها

حددت وزارة الصحة، الأعراض التي تظهر على المصابين بمرض الحمى الشوكية، كما أوضحت طرق الوقاية منه.

وتقدم وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددًا مهمًا من النصائح الطبية لتجنب المخاطر والمضاعفات.

أعراض الحمى الشوكية

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحمى الشوكية هي عبارة عن التهاب الأغشية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن تصيب أي شخص، لافنة إلى أن أغلب أنواع الحمى الشوكية تنتقل عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي كالعطاس والسعال أو التقبيل أو مشاركة الأكواب وفرش الأسنان والسجائر وغيرهم.

وحددت الوزارة أعراض الإصابة بمرض الحمى الشوكية والذي يعد أحد أخطر أنواع الأمراض المعدية، مشيرة إلى أنه في البداية تظهر أعراض تشبه الإنفلونزا، وتزداد حدة خلال عدة ساعات أو أيام، وتختلف أعراضه بحسب سن المصاب وذلك كالتالي:

أولًا: الأعراض التي قد تظهر على من هم دون السنتين:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الخمول وعدم الاستجابة.

- انتفاخ في منطقة اليافوخ بالرأس.

- تصلب جسد ورقبة الطفل.

- رفض الرضاعة.

- الهيجان ورفضه للحمل بواسطة الآخرين.

- البكاء بنبرة غير طبيعية.

- تشنجات.

- طفح جلدي عند بعض الحمى الشوكية.

ثانيًّا: الأعراض التي تصيب من هم فوق عمر السنتين:

- ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.

- تصلب الرقبة.

- صداع حاد مع غثيان وقيء.

- ظهور طفح جلدي.

- تشنجات.

- صعوبة في التركيز.

- الإعياء وصعوبة الاستيقاظ من النوم.

- الحساسية للضوء.

المخاطر وطرق الوقاية

وأوضحت وزارة الصحة، أنه إذا لم تتم معالجة التهاب السحايا بشكل فوري فإنه قد يسبب تسممًا خطيرًا في الدم ما يؤدي إلى ضرر دائم للمخ والأعصاب، ومن أشيع المضاعفات:

- الوفاة.

- فقدان السمع.

- صعوبة في التذكر والتركيز.

- صعوبات التعلم.

- مشاكل في المشي والتوازن.

- نوبات صرع.

- مشاكل في الكلي.

وأوضحت وزارة الصحة، طرق الوقاية من الإصابة بمرض الحمى الشوكية، وذلك بإتباع النصائح التالية:

- أخذ اللقاح لأنواع الحمى الشوكية البكتيرية

- غسل اليدين جيدًا بالطريقة الصحيحة

- المحافظة على النظافة العامة وعدم مشاركة الآخرين الأكواب وفرش الأسنان وغيرهم

- تحسين مناعة الجسم عن طريق ممارسة السلوكيات الصحية مثل الحرص على الغذاء الصحي وممارسة الرياضة

- تغطية الفم والأنف عند العطاس

- إعطاء العلاج الوقائي للقادمين من مناطق موبوءة أو المخالطين للمصابين

اقرأ أيضًا:

مرض الليشمانيا.. وزارة الصحة توضح الأسباب والمخاطر وطرق الوقاية

«الصحة» توضح أعراض «اللوكيميا» وتوجه نصائح للمرضى



