القبض على مواطنة ووافدة تورطتا في إيواء العاملات المنزليات

داخل شقتين سكنيتين في حي لبن

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنة ووافدة من الجنسية السريلانكية تورطتا في إيواء العاملات المنزليات داخل شقتين سكنيتين في حي لبن.

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