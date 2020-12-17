توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران

أوضحت صحة نجران، أن عدد المستفيدين من خدمة إيصال الأدوية لمنازل المرضى بلغ 42351 مستفيدا ومستفيدة، فيما تم استفادة 3021 من خدمة البريد الدوائي، وبلغ عدد المستفيدين من المشورات الدوائية الافتراضية 3645 مستفيدا خلال العام الحالي، في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد، حفاظًا على سلامتهم.

يذكر أن صحة نجران قدمت عددا من الأنشطة والفعاليات التوعوية وورش العمل في المستشفيات والمراكز الصحية للحد من انتشار أشكال العدوى المقاومة للأدوية، مع تصاعد المقاومة التي تواجهها مجموعة متزايدة من الأدوية، إضافة إلى التركيز على دور الصيادلة في المستشفيات، وأهميته في التقليل من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.

كما تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الفهم العالمي كل عام؛ حيث يصبو الأسبوع العالمي للتوعية عن مضادات الميكروبات إلى إذكاء الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي، وإذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية هذا الأسبوع العالمي.