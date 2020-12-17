توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران

يذكر أن صحة نجران قدمت عددا من الأنشطة والفعاليات التوعوية وورش العمل في المستشفيات والمراكز الصحية للحد من انتشار أشكال العدوى المقاومة للأدوية، مع تصاعد المقاومة التي تواجهها مجموعة متزايدة من الأدوية، إضافة إلى التركيز على دور الصيادلة في المستشفيات، وأهميته في التقليل من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.
كما تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الفهم العالمي كل عام؛ حيث يصبو الأسبوع العالمي للتوعية عن مضادات الميكروبات إلى إذكاء الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي، وإذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية هذا الأسبوع العالمي.
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