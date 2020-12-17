مليار ريال ونزيف عقبات عسير مستمر

بينما تواصلت شكاوى عديد من مرتادي العقبات بمنطقة عسير من كثرة الحوادث، معربين عن استيائهم من ضيق وعدم ازدواجية طرق أخرى بالمنطقة، أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري، أن قيمة المشاريع التنفيذية بمنطقة عسير خلال عامي 2019 - 2020 تجاوزت مليار ريال، في حين بلغت إجمالي أطوال المشاريع المنتهية 776.413 كم، حيث تم الانتهاء من 38 مشروعاً، ليصل عدد الوصلات المنجزة بالمشاريع 72 وصلة، وجسور وتقاطعات علوية بطول 3.346 كلم، وبعدد 5 عقبات بطول 41.419 كم.

عقبة أم عقاب

عبر عديد من طلاب الجامعات ومرتادي عقبة شعار عن انزعاجهم مما يواجهونه من أخطار على الطريق، على الرغم من أن العقبة تربط المحافظات التهامية (محايل - بارق - مجاردة - الحريضة (الساحل)، وهي شريان رئيسي للافراد والمنشآت لأنها المسار الوحيد للاتصال بالمنطقة المركزية في أبها، وأكدوا أنهم بحكم مرورهم بالعقبة يومياً فهم يواجهون التزاحم ومخاطر الشاحنات وضيق الطريق وكثرة المنعطفات، فضلاً عن الحوادث المتكررة وعدم استواء الطريق، مطالبين بأن تكون هناك عقبة للسيارات وأخرى للشاحنات.

وقالوا: بالنسبة لعقبتي ضلع والصماء، فطرقهما ضيقة وبها عديد من المنحنيات، كذلك فإن طريق خميس البحر - الحريضة، يعرض المارة به إلى الخطر خاصة أنه غير مزدوج.

انخفاض ملحوظ

قال المهندس مطلق الشراري: حسب إحصائيات الحوادث المرورية في 2019 بدءًا من شهر يناير، حتى نهاية شهر أكتوبر، ومقارنتها بنفس الفترة من عام 2020 نجد انخفاضاً ملحوظاً في معدل الحوادث المرورية بنسبة 54%، بالإضافة إلى انخفاض معدل الإصابات بنسبة 62%، وبالتالي انخفض معدل الوفيات بنسبة 52%، ومن جهة أخرى تم إنجاز مشاريع الصيانة العادية بنسبة 42%، بينما تجاوزت تكلفة الصيانة الوقائية 102 مليون ريال بنسبة إنجاز بلغت 72%.

وأضاف: واجه فرع وزارة النقل بمنطقة عسير عدداً من حالات الطوارئ، ومن أهمها: انهيارات ضلع، وانهيارات الحبلة، بالإضافة إلى حريق السودة، وتنومة خلال الفترة الماضية.

مشاريع صيانة الطرق «بالألف»

محايل 22.404.196

أبها 49.689.156

أبها - النماص 51.869.790

خميس مشيط 32.058.691

بيشة 23.605.141

خميس مشيط - تثليث 25.975.153

ظهران الجنوب 37.385.294

وادي بن هشبل 38.478.324

بيشة - العلايا 31.449.549

تثليث - يدمة 26.895.085