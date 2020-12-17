تهنئة ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.