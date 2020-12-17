السعودية اليوم / البرازيل تسجل 70,574 إصابة بكورونا



برازيليا 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 70,574 إصابة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنها سجلت 936 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 183,735 حالة وفاة.

// انتهى //

01:19ت م

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برازيليا 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 70,574 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي الإصابات 7,040,608 حالة إصابة.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنها سجلت 936 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 183,735 حالة وفاة.// انتهى //01:19ت م0244

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