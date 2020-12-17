السعودية اليوم / تونس تسجل 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1306 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 114547 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3997.

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تونس 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ووفاة 41 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 114547 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3997.// انتهى //00:51ت م0239

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