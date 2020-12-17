السعودية اليوم / فرنسا تسجل 17615 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية, 17615 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم، إلى تسجيل 289 وفاة بالفيروس, ليصل إجمالي الوفيات إلى 59361 حالة وفاة.

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00:24ت م

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باريس 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية, 17615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات 2409062 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم، إلى تسجيل 289 وفاة بالفيروس, ليصل إجمالي الوفيات إلى 59361 حالة وفاة.// انتهى //00:24ت م0237

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