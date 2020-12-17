السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 195 وفاة و 11078 إصابة جديدة بكورونا



مدريد 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 195 حالة وفاة و 11078 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,773,290 إصابةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48596 حالة وفاة.

// انتهى //

23:08ت م

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مدريد 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 195 حالة وفاة و 11078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,773,290 إصابةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48596 حالة وفاة.// انتهى //23:08ت م0221

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