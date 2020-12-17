شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عسير يقف على تطوير «وادي أبها» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقف أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، ميدانياً، على دراسة تطوير «وادي أبها»، الذي يُعد أحد المعالم المميزة لمدينة أبها، ويتميز بموقعه الإستراتيجي. وقال أمين عسير إن دراسة تطوير الوادي تحظى بمتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وستشمل تطوير ضفاف الوادي وستحدث نقلة نوعية ليكون أحد مشاريع المنطقة المؤهلة لتحقيق الرؤية الطموحة 2030 وليصبح مكانا مناسبا ولائقا، لافتاً إلى أن المنطقة تتمتع بالعديد من الإمكانات والمقومات الطبيعية والسياحية التي تساهم في تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة، وتعكس إمكاناتها في شتى المجالات.

وأكد الحميدي أن الدراسات التطويرية للمكان ستبرز هوية المكان ليكون رونقاً جاذباً كما كان عليه قديماً، وتتوافق الأعمال مع طبيعة الموقع مع الحرص على إبراز المكونات التي قد يحتاجها الوادي من أنشطة مختلفة ثقافية وسياحية وترفيهية ودور الضيافة وغيرها. وأضاف: يجب الاستفادة من خصائص الموقع المميز لتنفيذ خدمات تنزه للأهالي وزوار المنطقة على ضفاف الوادي، وتعمل الأمانة على تذليل العقوبات ومناقشة المقترحات الاستثمارية للموقع.

يُذكر أن أمانة عسير بدأت في تنظيف الوادي بناء على خطة تطوير تقوم على أن يكون الموقع معلماً سياحياً وترفيهياً.