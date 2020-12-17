شكرا لقرائتكم خبر عن القريات: تشكيل لجنة لبدء نقل الصناعية القديمة إلى موقعها الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترأس رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، اليوم، اجتماعاً بمكتبه بأعضاء اللجنة المشكلة لبدء نقل الورش بكافة مسمياتها وأنشطتها للقطع الاستثمارية للصناعية الجديدة من داخل المدينة إلى موقعها الجديد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس الشمري لـ«الخليج 365» أن اللجنة بدأت أعمالها اليوم (الأربعاء)، الموافق ١٤٤٢/٥/١هـ وفق جدول زمني تم تحديده لبدء نقل الورش بكافة مسمياتها وأنشطتها، التي يملك أصحابها عقودا نظامية لدى البلدية، لمقرها الجديد، الواقع شمال الطريق الدولي. وأضاف أن الورش الصناعية القديمة بالقرب من الأحياء السكانية شوهت المظهر الحضاري والتنموي للمدينة، لاسيما مع التلوث البيئي والبصري الذي أحدثته في أماكن تواجدها.

وأكد أنه سيتم منح مهلة لأصحاب العقود الاستثمارية بالصناعية مدتها 15 يوما لمراجعة البلدية لإطلاعهم على آلية النقل وتسليم القطع القديمة للبلدية وتسديد المستحقات السابقة إن وجدت من عقودهم حتى يتسنى لهم الدخول في السحب على الأراضي الجديدة.

وأضاف أنه سيتم توزيع القطع بالقرعة على أن يتم السحب لجميع المستثمرين بالصناعية الجديدة بالقرعة حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك في تمام الساعة الـ10 من صباح الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٦/٦هـ بمقر المركز الحضاري بالقريات.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والأنظمة المتبعة حيال سحب القطع (الورش في الصناعية القديمة)، داعيا جميع أصحاب العقود إلى التعاون مع البلدية لبدء النقل في التاريخ المحدد، مؤكداً متابعة وحرص أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان لكافة أعمال البلدية وحرصهما الدائم.