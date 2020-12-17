شكرا لقرائتكم خبر عن طبرجل: إزالة 6 ملايين متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أزالت لجان تعديات طبرجل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، عددا من التعديات بلغت مساحتها الإجمالية نحو 6 ملايين و630 ألفا و800 متر مربع، تتمثل بعقوم ترابية وأشجار اثل نخيل وأشجار فاكهة وشتلات ومعدات زراعية وغرف ورشاشات محورية، وتمت الإزالة بمعدات الطرق بمنطقة الجوف، بمرافقة أمنية من شرطة المحافظة.



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