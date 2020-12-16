السعودية | الشؤون الصحية بالحرس الوطني تطلق خدمة الحجز المباشر لمواعيد ⁧الأسنان⁩ في حائل ونجران

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشؤون الصحية بالحرس الوطني تطلق خدمة الحجز المباشر لمواعيد ⁧الأسنان⁩ في حائل ونجران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 31 ثانية - 12:01 صباحًا, 17 ديسمبر 2020 م أعلنت الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني أنه حرصاً من الشؤون الصحية على تسهيل خدمات المرضى ،فقد أطلقت خدمة الحجز المباشر لمواعيد ⁧الأسنان⁩ بعيادات المراكز الصحية في منطقتي حائل و نجران من خلال تطبيق خدمات المرضى، ابتداءً من يوم الأحد ٠٥ جمادى الأولى ١٤٤٢هـ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ م تطبيق ⁧“خدمات المرضى” https://ngha.med.sa/Arabic/eServices/Pages/patientportall.aspx

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