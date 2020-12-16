شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يشارك في حفل «اليوم الوطني» للبحرين والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب السفير المعلمي، بهذه المناسبة، عن خالص التهاني لمندوب مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي، ولأعضاء بعثة مملكة البحرين.
حضر الحفل، مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، ومسؤولة قسم الإعلام والمراسم بالوفد طفول العقبي.
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