شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة المرضى» يطلق «وصفتي سلامتي» والان نبدء بالتفاصيل

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء حملة وطنية تحت شعار "وصفتي سلامتي" تهدف إلى بيان أهمية الوصفة الطبية عند صرف الدواء الوصفي مما سيسهم في تقليل الأخطاء الدوائية. وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية دور الحملة, مبيناً أن إطلاق المركز حملة "وصفتي سلامتي" بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء يأتي استكمالاً لجهود المركز لخدمة المرضى. وتُعد هذه الحملة ضمن الخطط التي يسعى لها المركز السعودي لسلامة المرضى في رفع الوعي بشكلٍ عام في المجتمع وعند مقدمي الرعاية الصحية وإبراز أهمية الدور المتكامل بين جميع الأطراف حيث يوجد في المملكة 8000 صيدلية مجتمعية ستسهم في تفعيل مفهوم صرف الدواء الوصفي بوصفة طبية.

كانت هذه تفاصيل خبر «سلامة المرضى» يطلق «وصفتي سلامتي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.