فيديو.. وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا إلى مطار الملك خالد

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وصلت قبل قليل، الشحنة الثانية من لقاح فايزر- بيونتك إلى مطار الملك خالد في الرياض.

يذكر أن وزير الصحة، توفيق الربيعة، أعلن في وقت سابق، عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مشيرًا إلى أن اللقاح سيوفر بشكل مجاني للجميع.

وقال الربيعة خلال الجلسة الحوارية بملتقى الميزانية 2021م، اليوم الأربعاء: “كل مبلغ طلبناه لدعم القطاع الصحي في هذه الجائحة تم توفيره بشكل عاجل”، مؤكدًا أن المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة كورونا.

التسجيل في تطبيق صحتي:

قالت وزارة الصحة: إن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس وحتى ظهر اليوم الأربعاء أكثر من (150) ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع بسرعة التسجيل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الصحة قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

الفئات الأولى باللقاح:

كما حدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنين والمقيمين ممن تجاوز عمرهم 50 سنة + باقي الممارسين الصحيين من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30- 40، وأما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

