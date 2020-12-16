فيديو وصور.. قوات التحالف تواصل فصل القوات في أبين وخروجها من عدن

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متابعات الخليج 365 - الرياض واصلت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، فصل القوات في أبين وخروجها من عدن. https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2020/12/WhatsApp-Video-2020-12-16-at-9.50.11-PM-1.mp4 وأعلن التحالف مواصلة تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة لذلك. https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2020/12/WhatsApp-Video-2020-12-16-at-9.50.10-PM.mp4 وأضاف التحالف العربي أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين. وأكد التحالف أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية. https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2020/12/WhatsApp-Video-2020-12-16-at-9.50.11-PM.mp4

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