شكرا لقرائتكم المرور يضبط قائد مركبة متهورًا لم يلتزم بالمسافة القانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-16 المرور يضبط قائد مركبة متهورًا لم يلتزم بالمسافة القانونية متابعات الخليج 365 - الرياض تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع قائد مركبة شكا من مضايقات شخص متهور لم يلتزم المسافة القانونية. وقال قائد المركبة: إن الشخص الآخر كان يقود خلفه بشكل متهور ولم يترك المسافة القانونية أكثر من مرة. وأعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد المركبة، وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.



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