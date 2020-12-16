شكرا لمتابعة خبر عن وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وصلت الدفعة الثانية من لقاح وصلت الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد ، منذ قليل، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن في وقت سابق عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مؤكدًا أن اللقاح سيتم توفيره بشكل مجاني للجميع.

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