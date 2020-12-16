فيديو غامض لبنك التنمية الاجتماعية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شوق بنك التنمية الاجتماعية، العملاء، بمقطع فيديو غامض، يُشير إلى مفاجأة منتظرة سيعلن عنها البنك قريبًا. شوق بنك التنمية الاجتماعية، العملاء، بمقطع فيديو غامض، يُشير إلى مفاجأة منتظرة سيعلن عنها البنك قريبًا. وبدأ المتابعون بالبحث عن المفاجأة المنتظرة، والتي لم تضح من الفيديو، حيث كتب بعضهم عبارات منها " الوطن هو الأمان "، " وطن واحد وشباب مستقبله واعد ".

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