بالفيديو.لحظة تفريغ أول شحنة من لقاح “فايزر” لعلاج “كورونا”

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو لحظة تفريغ الشاحنات المحملة بلقاح “فايزر” لعلاج فيروس كورونا المستجد في مستودعات الشركة السعودية للخدمات اللوجستية، وذلك بعد وصول أول دفعة إلى الرياض.
وذكرت مصادر لقناة " العربية " أنه تم تفريغ الشحنة الأولى، موضحًا أن ستصل دفعات أخرى من اللقاح حتى مساء اليوم؛ حيث سيتم تخزينها في مستودعات الشركة المبردة من أجل اللقاح.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مؤكدًا أن اللقاح سيتم توفيره بشكل مجاني للجميع.
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