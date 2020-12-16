شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..العثيمين : الإسلام هوية دينية وليست هوية سياسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف العثيمين، على أهمية توعية مسلمي العالم بضرورة التسامح وقبول الآخر.

وقال العثيمين لقناة "الإخبارية"، أن المسلم يجب أن يعرف ضرورة التعايش وعدم الانعزالية والانخراط والاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه.

وأشار إلى أنه لا يوجد تعارض بين الإسلام وبين الثقافة والفنون والآداب، موضحًا أنه من الممكن أن يكون المسلم عالماً أو فناناً أو شاعراً؛ فالإسلام لا يتناقض مع هذه الأدوار.

وأكد على أن الأنظمة التي تدعي الإسلام لأهداف سياسية، ليس لهم أهمية لأن عددهم قليل وليس لهم تأثير على المسلمين، مضيفًا أن الإسلام هوية دينية وليست هوية سياسية.