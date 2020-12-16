شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تفاصيل مبادرة " الطريق الآمن" بين الدمام والأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشف أمين عام لجنة السلامة المرورية المهندس عبدالله الراجحي، تفاصيل مبادرة الطریق الآمن التي تعتزم اللجنة تنفیذھا بعد اعتمادھا من سمو أمیر المنطقة الشرقیة.

وقال الراجحي لقناة " الإخبارية " المبادرة عبارة عن جزء من الطريق يكون فيه الحوادث والهدف منه تقليل الحوادث والتي ينتج عنها الحالات الخطيرة.

وأضاف : اخترنا الطريق الآمن بين الدمام والأحساء، والهدف منها خفض الحوادث والوافيات، وتحسين الهندسة بهذا الطريق والضبط المروري في هذه المواقع وكذلك الاستجابة والوعي عند العامة.

وتابع أنه خلال السنوات الأربعة الماضية، مايفوق 80 وفاة و100 إصابة بليغة، 120ألف مركبة تمر بهذه الطريق يوميًا لذلك تم اختيار هذا الطريق.