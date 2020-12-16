«الاستمطار الصناعي».. 5 أهداف وراء برنامج طموح تعتزم السعودية تنفيذه في 2021

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أن برنامج الاستمطار الصناعي، يستهدف زيادة معدل الهطول المطري نحو 20% سنويًّا، مقارنة بالمعدل الحالي.

مشروع الاستمطار الصناعي

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في وقت سابق، أن برنامج الاستمطار الصناعي الذي تعتزم المملكة تنفيذه في 2021؛ يهدف إلى زيادة نسبة هطول الأمطار من 5% إلى 20%، مؤكدة أنه جاء بعد مراجعة الممارسات العالمية، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة تجارب دول المنطقة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الاستمطارالصناعي، تقنية تعتزم استخدامها السعودية لزيادة معدلات هطول الأمطار وتحسين البيئة وتحقيق مصادر مياه نظيفة متجددة.

وحددت «البيئة»، أهداف تطبيق البرنامج، وهي كالتالي:

- يسهم في تحسين الأحوال الجوية من تسريع هطول الأمطار وتكثيف السحب وزيادة إدرارها ما يساعد في خفض درجات الحرارة.

- زيادة مساحة رقعة المسطحات الخضراء بما يساهم في مكافحة التصحر.

- مع ارتفاع نسبة الأمطار تقل الموجات والعواصف الترابية وتخفف آثار موجات الغبار.

- تحيقق نمو القطاع الزراعي حيث يمكن استغلال الاستمطار الصناعي فوق المناطق الزراعية بزيادتها أو تقليلها حسب الحاجة.

- يساهم الاستمطار الصناعي في تنوع المصادر المائية حيث لا يوجد مصدر في الوقت الراهن سوى الآبار وتحلية مياه البحر.

مزايا الاستمطار الصناعي

ويخضع الاستمطار الصناعي لضوابط علمية، ترتكز على إجراء محاولات «إسقاط الأمطار» من سحب معينة فوق مناطق محددة مسبقًا.

ويتم هذا وفق خطة علمية مدروسة، تعتمد على احتياجات المناطق، ويشمل الاستمطار بهذه الطريقة محاولات تشكيل السحب وتنمية مكوناتها.

ويتم التحكم في تسريع عملية هطول الأمطار، وزيادة إدرار السحب عن معدله الطبيعي، وذلك من خلال استخدام مادة «يوديد الفضة»، والتي تجعل بلورات الثلج الموجودة في السحاب تتجمد.

اقرأ أيضًا:

مصادر «عاجل» تحدد مناطق تطبيق الاستمطار الصناعي.. والجهات المنفذة

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على مزايا «الاستمطار الصناعي»