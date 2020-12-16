بدء الرصد الآلي لضبط مخالفات لوحات المركبات.. الأحد المقبل

أكد الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن القوات الخاصة لأمن الطرق تبدأ الأحد المقبل الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وفي بيان عبر حسابه على تويتر، قال الأمن العام: تبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق الأحد المقبل، تطبيق الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق يين مدن ومناطق المملكة.

وحسب البيان، أهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات ضرورة التقيد بنظام المرور والالتزام بتعليمات السلامة المرورية والقيادة الآمنة على الطرق، موضحة أن سلوك قائدي بعض المركبات الذين يتعمدون طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة للسير بسرعات عالية يعرض حياتهم وحياة سالكي الطرق للخطر ويؤثر على مستوى السلامة المرورية.

وأكدت القوات الخاصة، أن الأنظمة التقنية ستسهم في مساندة رجال الأمن في الحد من تلك السلوكيات الخطرة.

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