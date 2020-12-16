ردًا على تساؤل أحد المستفيدين
كشفت منصة أبشر، عن آلية حل مشكلة «الصيغة غير الصحيحة للاسم المستخدم»، مناشدة ضرورة إتباع الخطوات السليمة للتسجيل.
وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن اسم المستخدم الجديد يجب ألايقل عن 8 خانات وأن يحتوي على حرف كبير وحرف صغير على الأقل وأرقام باللغة الإنجليزية ودون مسافات مع إمكانية كتابة الرموز: «(.) (_) (ــ)».
جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين، قال فيه: «أثناء دخولي المنصة يظهر لي أن صيغة الاسم غير صحيحة ويطلب مني إنشاء (حساب مستخدم أول مرة)، فكيف يتم حل هذه المشكلة؟».
وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعّلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.
اقرأ أيضًا:
رفع مخالفة «التباعد الاجتماعي».. «أبشر» تجدد التذكير بالخطوات
كانت هذه تفاصيل خبر «أبشر» تكشف الخطوات السليمة للتسجيل وحل مشكلة الاسم غير الصحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.