«أبشر» تكشف الخطوات السليمة للتسجيل وحل مشكلة الاسم غير الصحيح

كشفت منصة أبشر، عن آلية حل مشكلة «الصيغة غير الصحيحة للاسم المستخدم»، مناشدة ضرورة إتباع الخطوات السليمة للتسجيل.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن اسم المستخدم الجديد يجب ألايقل عن 8 خانات وأن يحتوي على حرف كبير وحرف صغير على الأقل وأرقام باللغة الإنجليزية ودون مسافات مع إمكانية كتابة الرموز: «(.) (_) (ــ)».

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين، قال فيه: «أثناء دخولي المنصة يظهر لي أن صيغة الاسم غير صحيحة ويطلب مني إنشاء (حساب مستخدم أول مرة)، فكيف يتم حل هذه المشكلة؟».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعّلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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