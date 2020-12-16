تشغيل ذكور في وظائف للسيدات.. مفتشات «الموارد البشرية» يوثقن 4 آلاف مخالفة بالرياض

تمكنت فرق التفتيش النسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ اكثر من 21 ألف زيارة ميدانية على المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل والنوادي النسائية الرياضية بالإضافة الى بعض المشاريع النسائية الصغيرة داخل الأحياء؛ للتأكد من التزام اصحاب الأعمال بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت الزيارات التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عن رصد ما يقارب 4 آلاف مخالفة أغلبها للفقرة 20 و21 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات بالإضافة إلى مخالفات عدم وجود عقود العمل والتأمين الطبي.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن عمل المفتشات لا يقتصر فقط على تحرير المخالفات بل يمتد إلى الإرشاد المهني للموظفات في القطاع الخاص والإجابة عن استفساراتهن المتعلقة بالحقوق والواجبات.

وأكد أن الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة ممثلًا بقطاع التفتيش النسائي مستمرة على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل.