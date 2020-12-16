«حماية المستهلك» تكشف أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن قائمة لأسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر بالمملكة.

وقالت الجمعية، عبر حسابها بتويتر اليوم الأربعاء: «جمعنا لكم أسعار فحص فيروس كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بعدة مدن بالمملكة».

فيما نصحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، المواطنين والمقيمين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأكدت وزارة الصحة أنه لا استغناء عن الكمامة بعد التطعيم مباشرة، مشيرة إلى أن بدء التطعيم بلقاح كورونا سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما دعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والتزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق؟

وأشارت إلى أن التركيز في المرحلة الأولى سيكون على المناطق الرئيسية في المملكة، مؤكدة أن أكثر من 150 ألف شخص سجلوا في صحتي للحصول على اللقاح.

وقالت إن إجمالي إصابات كورونا في المملكة البالغ 360335 حالة، من بينها 3063 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 463 حالة حرجة.

وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات وعبر تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية.

اقرأ أيضا:

وزير الإعلام: حماية المستهلك أولوية قصوى.. ولن نسمح بالتلاعب بالأسعار

«الصحة» تعلن عدد الجرعات اللازمة للوقاية من «كورونا»

وجاءت القائمة كالتالي: