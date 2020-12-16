ضبط 84 مواطنًا وآخرين بحوزتهم أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع

ضبطت الجهات الأمنية عددًا من مخالفي نظام المراعي والغابات، وبحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع تم تحميلها على 101 شاحنة.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، إن مخالفي نظام المراعي والغابات الذين ألقي القبض عليهم، هم 84 مواطنًا و7 مقيمين من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية المصرية، ومُقِيميّن من الجنسية الباكستانية، و3 نازحين.

وأشار إلى أنه جرى ضبط المخالفين خلال الأسبوع الماضي، في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران، عسير، جازان، تبوك).

وأكد أن المضبوطين خالفوا نظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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