السعودية اليوم / رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يطلع على سير العمل الإسعافي ‏والتطوعي ‏في منطقة‏ حائل



حائل 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

زار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي اليوم ‏فرع الهيئة في منطقة حائل, والتقى بمدير عام فرع الهيئة ‏بالمنطقة ‏عبدالرحمن بن حمد اليحياء, مطلعاً على سير العمل الإسعافي ‏والتطوعي والمشاريع التنموية في المنطقة.‏

وتفقد الدكتور العويسي أقسام الفرع والتقى بعدد من رؤساء الأقسام ‏والموظفين وعدد من المتطوعين والمتطوعات التابعين لفرع الهيئة وشاهد ‏عرضاً مرئياً عن آليات سير العمل الإسعافي وخطط ‏العمل بالمراكز ‏الإسعافية واستعداداتها ومشاركة الهيئة في تغطية ‏سباق رالي حائل الدولي ‏‏2020م، مستمعاً إلى شرح عن أبرز ‏المستجدات والتحديات وجهود ‏التطوير .

من جهة أخرى، قام رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد ‏العويسي‏ بجولة شملت نقطة النهاية لسباق رالي حائل الدولي في قرية ‏شوط للوقوف على جاهزية الفرق الإسعافية الموجودة في الموقع، كما ‏زار خلال الجولة موقع عمليات الرالي والصيانة، ومبنى التدريب والقسم ‏النسائي وغرفة العمليات (997) والتموين الطبي والمستودعات وكذلك ‏مراكز إسعاف (حائل والمنتزه وقفار ) واطلع على الإمكانيات التي ‏يملكها الفرع.

// انتهى //

22:48ت م

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