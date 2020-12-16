السعودية اليوم / اليونان تسجل 85 وفاة و 1190 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية 85 حالة وفاة و 1190 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3870 حالة وفاة و 127557 إصابةً.

// انتهى //

21:32ت م

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أثينا 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية 85 حالة وفاة و 1190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3870 حالة وفاة و 127557 إصابةً.// انتهى //21:32ت م0197

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